***ITL* *IUM* *IUN* *ISP* *IZZ* *IGF* *IAC* *ITV* *IUV* *LFD* *IGM* *IHN* *ILR* *IAI* *ICK* *IZE* *IBP* *IUB* *IRA* *IDV* *IZL* *IEV* *IUF* *IGZ*** İŞ
03.07.2023 20:46
***ITL******IUM******IUN******ISP******IZZ******IGF******IAC******ITV******IUV******LFD******IGM******IHN******ILR******IAI******ICK******IZE******IBP******IUB******IRA******IDV******IZL******IEV******IUF******IGZ*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IZE, IZZ, LFD, IGF, IGZ, IGM, ITV, IUV, IUF, IUM, IUN, IEV, IZL, IDV, IBP, IAC, IAI, ILR, ICK, IUB, IHN, ITL, IRA]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz ve ekte unvanları belirtilen yatırım fonlarının izahnamelerinde yapılan değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164701
BIST