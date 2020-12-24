***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.12.2020 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında duyurulanŞirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesindeki "ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olan şirket ünvanının "ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ" olarak yeni şekli ile değiştirilmesine, esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.12.2020 tarihi itibariyle başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894807BIST