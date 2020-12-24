***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
24.12.2020 18:17
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.12.2020 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında duyurulan
Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesindeki "ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olan şirket ünvanının "ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ" olarak yeni şekli ile değiştirilmesine, esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.12.2020 tarihi itibariyle başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894807
BIST
18:051.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.420
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|Önceki Kapanış
|: 1.418
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1.432
En Düşük
1.415
18:057,5903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0502
|Açılış
|: 7,5800
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|Önceki Kapanış
|: 7,6450
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7,6740
En Düşük
7,5501
18:059,2495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0807
|Açılış
|: 9,2300
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|Önceki Kapanış
|: 9,2950
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9,3717
En Düşük
9,2095
18:05457,96
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|: -0,45%
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|Açılış
|: 457,96
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|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|33,66
|317.776.837
|% 10,00
|
|LUKSK
|27,94
|2.392.481
|% 10,00
|
|YAPRK
|55,00
|3.980.978
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.151.812.076
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.221.855
|% 9,99
|
|KAPLM
|29,70
|1.455.755
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,78
|1.084.113
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,36
|877.716.677
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,91
|1.797.631
|% -9,91
|
|UZERB
|46,70
|211.115
|% -9,85
|
|GARAN
|9,94
|3.485.222.693
|% -0,20
|
|PETKM
|5,12
|1.863.297.488
|% 1,39
|
|THYAO
|12,80
|1.845.057.806
|% 2,73
|
|IPEKE
|13,77
|1.719.049.097
|% 8,85
|
|ECILC
|7,93
|1.497.669.735
|% 8,93
|
|SKBNK
|1,50
|1.192.609.307
|% -5,06
|
|PETKM
|5,12
|1.863.297.488
|% 1,39
|
|GARAN
|9,94
|3.485.222.693
|% -0,20
|
|YKBNK
|3,03
|967.920.758
|% -0,66
|
|PEKGY
|2,82
|806.746.690
|% -9,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5809
|7,5901
|% -0,66
|
|Euro
|9,2355
|9,2464
|% -0,90
|
|Sterlin
|10,2386
|10,2899
|% -0,50
|
|Frank
|8,4759
|8,5270
|% -1,11
|
|Riyal
|2,0150
|2,0251
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|5,98
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,91
|50,91
|-0,33
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Seans Raporu
18:05
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17:59PARSN
Yüzde 5.07 oranında artışla 23.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 547, 643 adet işlem
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17:58RHEAG
Yüzde 4.09 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 522, 680 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 33, 616.00 milyon TL de
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17:57PARSN
Yüzde 5.69 oranında artışla 23.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 508, 489 adet işlem
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17:56PSDTC
Yüzde 5.31 oranında artışla 17.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 252 adet işlem