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***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.04.2021 15:10



***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 15.03.2021
Genel Kurul Tarihi 07.04.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/Konya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 2. ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış onaylar doğrultusundaki tadil metinlerinin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şekillerinin kabulü hususunun Genel Kurulun onayına sunulması.
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili teklif Hakkı Hanifi Uslu tarafından Genel Kurula sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak yazmanlığına Nail EKEN ve Özgür BÜYÜKTERMİYECİ, oy toplayıcı olarak da Merter ABAT ve Osman ALDEMİR' in seçilmesine, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 9.000 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
2- Şirketimiz esas sözleşmesinin 2. ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış onaylar doğrultusundaki tadil metinlerinin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şekillerinin kabulü hususunun Genel Kurulun onayına sunulması.
Toplantı başkanı tarafından, esas sözleşme değişikliklerinin ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması hususunda alt gündem maddeleri oluşturulması Genel Kurul'a teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda esas sözleşme değişikliklerinin alt gündem maddeleri oluşturularak ayrı ayrı görüşülüp karara bağlanması hususu 199.015 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Toplantı başkanı tarafından esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünün izin yazılara Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
Esas sözleşme değişikliklerinin ayrı ayrı oylanması hususunda alt gündem maddesi oluşturuldu.
Esas sözleşmenin 2.maddesine ilişkin tadil tasarı metni toplantı başkanı tarafından okundu. Tasarı hakkında söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, esas sözleşmenin 2.maddesinin tadil metninin onaylanmasına, 208.015 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
Esas sözleşmenin 6.maddesine ilişkin tadil tasarı metni toplantı başkanı tarafından okundu. Tasarı hakkında söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, esas sözleşmenin 6.maddesinin tadil metninin onaylanmasına, 199.015 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve esas sözleşmenin 2. ve 6. maddelerinin tadil tasarıları 08.04.2021 tarihinde Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir. Böylelikle Şirketimizin Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret Anonim Şirketi olan ünvanı, Adese Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi olarak değişmiş ve 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı 2021-2025 yıllarında geçerli olacak şekilde 2.000.000.000 TL 'ye yükseltilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925132


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