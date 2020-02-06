***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin 1.kısmı ekte verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817507BIST