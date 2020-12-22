***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının ve süresinin uzatılması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ITTFHYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin 22.12.2020 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında,1- Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000.-TL'den (BeşyüzmilyonTürkLirası) 2.000.000.000.-TL'ye (İkimilyar TürkLirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanın 2020-2024 yılları için (5 yıl süre ile) geçerli olmasına,2- Esas Sözleşmemizin " Sermaye'' başlıklı 6. Maddesinin söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına ve geçerlilik süresine uygun olarak tadil edilmesine,3- Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ADESE Esas Sözleşme 6.madde Tadili KST.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894284BIST