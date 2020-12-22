***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.12.2020 18:17
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının ve süresinin uzatılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.12.2020 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında,
1- Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000.-TL'den (BeşyüzmilyonTürkLirası) 2.000.000.000.-TL'ye (İkimilyar TürkLirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanın 2020-2024 yılları için (5 yıl süre ile) geçerli olmasına,
2- Esas Sözleşmemizin " Sermaye'' başlıklı 6. Maddesinin söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına ve geçerlilik süresine uygun olarak tadil edilmesine,
3- Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ADESE Esas Sözleşme 6.madde Tadili KST.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894284
BIST