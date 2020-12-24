***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının ve Süresinin Uzatılması için SPK başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ITTFHYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020Ek Açıklamalar22.12.2020 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında duyurulanŞirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'na yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına ve geçerlilik süresine uygun olarak tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.12.2020 tarihi itibariyle başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur,Eklenen DökümanlarEK: 1 ADESE Esas Sözleşme 6.madde Tadili KST.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894806BIST