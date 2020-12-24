***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.12.2020 18:16
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının ve Süresinin Uzatılması için SPK başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020
Ek Açıklamalar
22.12.2020 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında duyurulan
Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'na yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına ve geçerlilik süresine uygun olarak tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.12.2020 tarihi itibariyle başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ADESE Esas Sözleşme 6.madde Tadili KST.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894806
BIST
18:051.426
En Yüksek
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|LUKSK
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|2.392.481
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|YAPRK
|55,00
|3.980.978
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|1.845.057.806
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|
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|13,77
|1.719.049.097
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|ECILC
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|
|SKBNK
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|1.192.609.307
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|
|PETKM
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|1.863.297.488
|% 1,39
|
|GARAN
|9,94
|3.485.222.693
|% -0,20
|
|YKBNK
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|% -0,66
|
|PEKGY
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|806.746.690
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|Alış
|Satış
|%
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|7,5901
|% -0,66
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|9,2355
|9,2464
|% -0,90
|
|Sterlin
|10,2349
|10,2862
|% -0,54
|
|Frank
|8,4781
|8,5291
|% -1,09
|
|Riyal
|2,0147
|2,0248
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|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.879
|1.879
|6,26
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|Altın Gr.
|458
|458
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
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|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
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|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
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|Gümüş.Ons
|25,76
|25,80
|0,17
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