***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.04.2021 15:39
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı değişikliğine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul kararı tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.04.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketin 07.04.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda kabul edilen mevcut kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliği, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925159
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -23,31
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
18:058,1700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0375
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1960
En Düşük
8,1219
18:059,7341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0174
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7486
En Düşük
9,6635
18:05458,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,23
|Açılış
|: 458,03
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|14,52
|347.769
|% 10,00
|
|MTRKS
|40,98
|645.804
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.332.815
|% 9,98
|
|TKURU
|304,40
|10.323.774
|% 9,97
|
|KRONT
|67,50
|90.990.109
|% 9,93
|
|VAKKO
|13,32
|39.803.095
|% -10,00
|
|SONME
|45,00
|1.412.744
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.000,00
|405.000
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|5.076.037
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|27.667.504
|% -9,95
|
|EREGL
|16,31
|1.441.415.734
|% 2,97
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|KRDMD
|7,34
|1.015.131.426
|% -1,21
|
|BJKAS
|11,18
|982.949.211
|% 9,93
|
|KOZAL
|115,60
|759.691.823
|% -2,03
|
|EKGYO
|1,88
|516.897.409
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|330.322.730
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|644.739.378
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,10
|391.489.591
|% -3,67
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1607
|8,1700
|% 0,46
|
|Euro
|9,7232
|9,7341
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,1771
|11,2332
|% 0,32
|
|Frank
|8,7953
|8,8483
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1703
|2,1812
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-11,81
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,22
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59SKTAS
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 283 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 992 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 75 kaybederek (% -1.36 ) 1, 432
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, GARAN, BJKAS
-
17:57XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 71 altında . İşlem hacmi 17, 434.00 milyon TL de