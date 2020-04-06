***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 virüs salgını sebebiyle müşterilerinin daha güvenli ve kolay alışveriş yapabilmeleri için Adese "Siz Evde Kalın" mottosuyla online alışveriş sistemi "www.adese.com.tr" internet adresi üzerinden Konya şehir merkezinde Online satışa başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835403BIST