***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.01.2020 tarihli 2 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve 05.02.2020 tarihli kap açıklaması ile duyurulan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına ilişkin Yönetim Kurulu Raporunda yer alan, Banka Kredileri ödemesinde kullanılması öngörülen 30.477.632 TL nin 14.037.910 TL lik kısmının, vadesi gelecek Çek Ödemelerinde kullanılması talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvuru olumlu sonuçlanmıştır.Corona ( Covid-19 ) virüs salgınının getirdiği olumsuz ekonomik koşullar nedeni ile aksayan AVM kira tahsilatlarımızın kısa vadeli nakit akışımızda yarattığı sorun böylelikle telafi edilmiş olacaktır.Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842382BIST