***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİttifak Holding A.Ş.' nin 100.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin 600.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, % 300 oranında bedelli artırılarak 400.000.000-TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak İttifak Holding A.Ş. sermayesindeki sahip olduğumuz 524.811 adet A grubu imtiyazlı payların rüçhan hakları, 30.10.2020 tarihi itibariyle bedeli nakden ödenmek sureti ile kullanılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885528BIST