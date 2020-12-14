***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.12.2020 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında,Market işletmeciliği faaliyetlerinin olumsuz finansal sonuçlarını ortadan kaldırmak amacı ile bir süredir yürütülen verimlilik odaklı çalışmalar kapsamında kapatılan şubeler sonrası gelinen durum detaylı olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda,1- Mevcut şubelerimizin tamamının blok halinde ve/veya parça parça satış ve devri için muhtemel alıcılar ile görüşmelere başlanmasına,2- Şirketin esas sözleşmesinde mevcut olan " gayrimenkul yatırım faaliyetlerine" ağırlık verecek yeni bir yapılanma için çalışmaların başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893090BIST