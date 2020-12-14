***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2020 18:27
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.12.2020 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında,
Market işletmeciliği faaliyetlerinin olumsuz finansal sonuçlarını ortadan kaldırmak amacı ile bir süredir yürütülen verimlilik odaklı çalışmalar kapsamında kapatılan şubeler sonrası gelinen durum detaylı olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda,
1- Mevcut şubelerimizin tamamının blok halinde ve/veya parça parça satış ve devri için muhtemel alıcılar ile görüşmelere başlanmasına,
2- Şirketin esas sözleşmesinde mevcut olan " gayrimenkul yatırım faaliyetlerine" ağırlık verecek yeni bir yapılanma için çalışmaların başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893090
BIST
18:051.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,85
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
18:057,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
18:059,5386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0352
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
18:05460,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,86
|Açılış
|: 460,94
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|14,85
|529.726.123
|% 10,00
|
|VERTU
|10,67
|28.468.055
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.491.979
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,71
|733.283
|% 9,99
|
|UZERB
|46,46
|599.055
|% 9,99
|
|GEDZA
|25,20
|78.129.138
|% -10,00
|
|SNPAM
|24,30
|11.121.839
|% -10,00
|
|SEYKM
|25,08
|15.082.109
|% -9,98
|
|BERA
|19,66
|220.652.006
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|4.408.001
|% -9,98
|
|GARAN
|9,66
|2.328.408.895
|% 1,36
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|THYAO
|12,55
|1.997.852.856
|% 1,13
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|ODAS
|4,01
|1.565.077.566
|% 9,86
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,06
|1.049.703.801
|% 2,00
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8374
|7,8423
|% 0,00
|
|Euro
|9,5274
|9,5386
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,4211
|10,4734
|% 0,77
|
|Frank
|8,8107
|8,8638
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0836
|2,0941
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-10,20
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|49,92
|49,92
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TUPRS, YKBNK
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 96 artarak (% 1.37 ) 1, 253
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, OZKGY, SELEC, MZHLD, OZKGY, YAPRK, SELGD, VERTU, SNKRN, EPLAS
-
17:59
POLTK, NIBAS, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ISATR, SUMAS, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında