***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2021 18:23
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında,
1- Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi N29 Aksaray adresindeki "PARK SİTE" şubesi ve Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Blv. Beyazsaray Sit. A Blok Apt. N85-A Aksaray adresindeki "PAŞACIK" şubesinin demirbaşlarının Dora Yapı Mimarlık Mühendislik İnş. Tar. Hay. San. Tic. Ltd. Şti.' ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazaların kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına
2- İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazalarımızın devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897441
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
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|Önceki Kapanış
|: 1.490
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1.509
En Düşük
1.497
18:057,2947
En Yüksek
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|: -1,24%
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|Açılış
|: 7,3550
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En Düşük
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464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
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|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
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|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
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|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,2914
|7,2947
|% -1,24
|
|Euro
|8,9730
|8,9764
|% -1,20
|
|Sterlin
|9,8974
|9,9471
|% -1,40
|
|Frank
|8,2554
|8,3051
|% -1,43
|
|Riyal
|1,9399
|1,9497
|% -1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-43,34
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|Altın Gr.
|447
|447
|-15,46
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
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|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,93
|-0,69
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|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,24
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|B. Petrol
|54,63
|54,63
|1,03
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