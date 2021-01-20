***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,1- Kılınçarslan Mah. Adakale Cad. N21/B Selçuklu / KONYA adresindeki " ADAKALE" şubesi,Hacıveyiszade Mah.Şeyhülema Recepağa Cad.N207/C Karatay / KONYA adresindeki " İŞGALAMAN" şubesi, Gödene Mah.Şaheser Sok.N2/A Meram / KONYA adresindeki "GÖDENE TOKİ" şubesi,Muradiye Mah. Dr.Ahmet Özcan Cad. N108/A-108/B Meram / KONYA adresindeki "UZUNHARMANLAR" şubesi,Malazgirt Mah.Barış Cad.N24/E Selçuklu / KONYA adresindeki " MALAZGİRT " şubesinin demirbaşlarının Meteor İnovasyon İnşaat Ltd.Şti.'ne devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazaların kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına2- İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazalarımızın devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903541BIST