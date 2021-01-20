***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2021 18:14
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
1- Kılınçarslan Mah. Adakale Cad. N21/B Selçuklu / KONYA adresindeki " ADAKALE" şubesi,Hacıveyiszade Mah.Şeyhülema Recepağa Cad.N207/C Karatay / KONYA adresindeki " İŞGALAMAN" şubesi, Gödene Mah.Şaheser Sok.N2/A Meram / KONYA adresindeki "GÖDENE TOKİ" şubesi,Muradiye Mah. Dr.Ahmet Özcan Cad. N108/A-108/B Meram / KONYA adresindeki "UZUNHARMANLAR" şubesi,Malazgirt Mah.Barış Cad.N24/E Selçuklu / KONYA adresindeki " MALAZGİRT " şubesinin demirbaşlarının Meteor İnovasyon İnşaat Ltd.Şti.'ne devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazaların kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına
2- İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazalarımızın devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903541
BIST
18:051.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
18:057,3966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0681
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,3920
18:058,9733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0841
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
8,9518
18:05444,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,41
|Açılış
|: 444,11
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
446,31
En Düşük
438,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|7,81
|554.924.570
|% 10,00
|
|TURGG
|184,80
|112.302.347
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|42.726.200
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.432.724
|% 9,99
|
|PKENT
|1.433,10
|7.497.822
|% 9,99
|
|ATSYH
|8,10
|1.070.539
|% -10,00
|
|TGSAS
|28,26
|20.388.105
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.915.072
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|525.463
|% -10,00
|
|CMENT
|49,06
|2.784.555
|% -9,98
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,34
|1.394.487.017
|% 3,38
|
|GARAN
|10,05
|1.193.265.148
|% -0,79
|
|SISE
|8,10
|1.133.557.515
|% 2,02
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,46
|806.344.877
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,58
|445.407.956
|% -0,63
|
|KARSN
|4,14
|889.895.345
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3949
|7,3966
|% -0,91
|
|Euro
|8,9604
|8,9733
|% -0,93
|
|Sterlin
|10,0673
|10,1178
|% -0,78
|
|Frank
|8,2791
|8,3289
|% -1,05
|
|Riyal
|1,9654
|1,9753
|% -0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|24,71
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,70
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|56,36
|56,36
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58JANTS
Yüzde 5.14 oranında artışla 532.00 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 001 adet işlem
-
17:57ULUUN
Yüzde 9.67 oranında artışla 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 672, 793 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, ISCTR
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 39 artarak (% 0.17 ) 1, 391
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, FLAP, VAKFN, BAGFS, KONTR, DOAS, BEYAZ, DZGYO, TURGG, FMIZP