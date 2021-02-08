***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2021 18:27
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
1- Hacı Ömerli Mah. Konya Cad. N58 Karapınar / KONYA " KARAPINAR" şubesinin demirbaşlarının Anadolu Market Gıda İnş. Nak. San.ve Tic. Ltd. Şti. 'ne devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına
2- İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazalarımızın devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908356
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,74
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
18:057,1041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0477
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
18:058,5545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0443
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
18:05419,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 8,22
|Açılış
|: 419,17
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
419,90
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|55,00
|113.416.920
|% 10,00
|
|MERIT
|165,00
|1.695.090
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|61.099.940
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|11.079.819
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|29.017.564
|% 9,99
|
|YESIL
|211,50
|24.732.870
|% -10,00
|
|KONTR
|64,75
|62.472.641
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|768.244
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|1.268.073
|% -9,93
|
|SAMAT
|7,63
|181.675.628
|% -9,92
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% -8,96
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 9,80
|
|KOZAL
|134,40
|2.181.004.429
|% 5,49
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 5,06
|
|GARAN
|9,84
|1.473.227.920
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% -8,96
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,48
|617.837.866
|% 4,23
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 5,06
|
|ODAS
|4,30
|1.230.742.086
|% 4,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0978
|7,1041
|% 0,68
|
|Euro
|8,5447
|8,5545
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,7303
|9,7791
|% 0,67
|
|Frank
|7,8696
|7,9170
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8873
|1,8968
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|25,26
|
|Altın Gr.
|419
|419
|8,44
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,53
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,19
|
|B. Petrol
|60,23
|60,23
|0,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 32, 777.00 milyon TL de
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17:56TGSAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 077 adet işlem
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17:55ATAGY
Yüzde 7.47 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 141 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, KOZAL
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 351