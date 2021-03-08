***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2021 18:21
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
1- Sancak Mah. Sukünet Sk. N35/A Selçuklu / KONYA " SANCAK " şubesinin demirbaşlarının Saraçoğlu Market Gıda ve İht. Mad. San.ve Tic.Ltd.Şti. 'ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına
2- İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazalarımızın devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916152
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,1957
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
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7,7346
En Düşük
7,4989
18:059,1588
En Yüksek
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|Açılış
|: 9,0800
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 416,88
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|Önceki Kapanış
|: 411,29
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419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7172
|7,7277
|% 2,60
|
|Euro
|9,1481
|9,1588
|% 1,99
|
|Sterlin
|10,6292
|10,6825
|% 2,22
|
|Frank
|8,2131
|8,2626
|% 1,93
|
|Riyal
|2,0506
|2,0609
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-19,15
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,60
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,15
|
|B. Petrol
|68,79
|68,79
|-0,57
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