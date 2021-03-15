***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,1- Ladik Kasabası Yeni Mah. Paşa Meydanı N10 SARAYÖNÜ / KONYA " LADİK " ve Ladik Kasabası Küçük Mah. Orhun Sok. N1/11 Sarayönü / KONYA " " LADİK GIDA DIŞI" şubelerinin demirbaşlarının MTM Alışveriş Merkezi Gıda Tarım Hayv. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 'ne devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına2- Büyükkayacıkosb Mah. 406 Nolu Sok.N12/1 Selçuklu / KONYA " DEPO ORGANİZE " şubesinin demirbaşlarının TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. 'ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına3- İlgili devir işlemi bedellerinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazalarımızın devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918276BIST