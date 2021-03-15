***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2021 18:58
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
1- Ladik Kasabası Yeni Mah. Paşa Meydanı N10 SARAYÖNÜ / KONYA " LADİK " ve Ladik Kasabası Küçük Mah. Orhun Sok. N1/11 Sarayönü / KONYA " " LADİK GIDA DIŞI" şubelerinin demirbaşlarının MTM Alışveriş Merkezi Gıda Tarım Hayv. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 'ne devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına
2- Büyükkayacıkosb Mah. 406 Nolu Sok.N12/1 Selçuklu / KONYA " DEPO ORGANİZE " şubesinin demirbaşlarının TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. 'ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına
3- İlgili devir işlemi bedellerinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazalarımızın devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918276
BIST
18:051.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.566
En Düşük
1.553
18:057,5453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0215
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
18:059,0049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0497
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
18:05419,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,38
|Açılış
|: 419,64
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|19,48
|13.255.750
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,81
|19.586.747
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|334.652.006
|% 9,99
|
|JANTS
|624,20
|254.701.516
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.189.997
|% 9,99
|
|POLTK
|333,90
|37.467.753
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|759.489
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|2.297.404
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|13.262.633
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|1.537.259
|% -9,98
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|THYAO
|14,69
|987.076.778
|% 1,31
|
|SASA
|45,18
|942.959.816
|% 0,22
|
|OTKAR
|436,00
|886.579.974
|% 8,22
|
|EKGYO
|2,23
|441.382.017
|% -2,62
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|USAK
|2,75
|305.800.224
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,59
|861.253.625
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5378
|7,5453
|% -0,28
|
|Euro
|8,9959
|9,0049
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,4476
|10,5000
|% -0,58
|
|Frank
|8,0923
|8,1411
|% -0,28
|
|Riyal
|2,0044
|2,0145
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|6,35
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,25
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|68,93
|68,93
|-0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59LINK
Yüzde 7.05 oranında artışla 49.50 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 026 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 56 kaybederek (% -0.33 ) 1, 359
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, SANKO, BRMEN, TRILC, BJKAS, LOGO, ULAS, JANTS, UMPAS, ESEN
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, POLTK, UZERB, CASA, FENER