***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,1- İstiklal Mah. Saraçoğlu Cad.N109/A Karatay / KONYA " SARAÇOĞLU" şubesinin demirbaşlarının Beşyol Avm. Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. 'ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına2- Doğu İstasyon Mah.Nezir Büyükcengiz Cad.N33 Sarayönü / KONYA " SARAYÖNÜ" şubesinin demirbaşlarının Bericen Turizm Otom. Gıda ve Kuy. San. Tic. Ltd. Şti. 'ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına3- İlgili devir işlemi bedellerinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazalarımızın devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922959BIST