***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artışından Sağlanan Fon Miktarı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ITTFHYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 126.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 252.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 8.820.000 8.820.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 Nâma A Grubu, ADES1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRADSE00017B Grubu, ADESE, TREADSE00015 117.180.000 117.180.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ADESE, TREADSE00015 Hamiline B Grubu, ADESE(RÜÇHAN), TRRADSE00025 1.142.291,166Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 126.000.000 126.000.000,000 100,00000 1.142.291,166Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.02.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 25.02.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 21.10.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.01.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 13.02.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 12.02.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar17.10.2019 tarihli yönetim kurulumuz kararı çerçevesinde 126.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 126.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, % 100 oranında artırılarak 252.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 11.02.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 25.02.2020 tarihinde tamamlanmış olup, kalan paylar 02 Mart 2020 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırım sürecinde 124.857.708,83 TL'si yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklarımızdan, 1.653.786,03 TL'si Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirketimize toplam 126.511.494,86 TL'si fon girişi olmuş, böylelikle sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824311BIST