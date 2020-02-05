***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.11.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye artırımı sonucunda brüt 126.000.000 TL gelir elde edilmesi planlanmaktadır. Tahmini olarak, halka arz maliyetlerinin 498.705 TL olacağı, böylece Şirket'in tahmini net halka arz gelirinin 125.501.295 TL olacağı hesaplanmaktadır. Sözkonusu gelirin nerede kullanılacağına dair Yönetim Kurulu'nun hazırladığı Fon Kullanım Raporu yönetim kurulu kararı ile birlikte 14.11.2019 tarihinde www.kap.org.tr'de yayınlanmıştı.Sermaye Piyasası Kurulunun Şirketimize bildirmiş olduğu 30.01.2020 tarihli ve 8/167 sayılı Kararı ile sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerinin yeniden belirlenmesi talep edilmiş olup, Şirketimizin 30.01.2020 tarihli ve 2 no'lu kararı ile kabul edilen fon kullanım raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817271BIST