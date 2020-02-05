***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
05.02.2020 20:10
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımı sonucunda brüt 126.000.000 TL gelir elde edilmesi planlanmaktadır. Tahmini olarak, halka arz maliyetlerinin 498.705 TL olacağı, böylece Şirket'in tahmini net halka arz gelirinin 125.501.295 TL olacağı hesaplanmaktadır. Sözkonusu gelirin nerede kullanılacağına dair Yönetim Kurulu'nun hazırladığı Fon Kullanım Raporu yönetim kurulu kararı ile birlikte 14.11.2019 tarihinde www.kap.org.tr'de yayınlanmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulunun Şirketimize bildirmiş olduğu 30.01.2020 tarihli ve 8/167 sayılı Kararı ile sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerinin yeniden belirlenmesi talep edilmiş olup, Şirketimizin 30.01.2020 tarihli ve 2 no'lu kararı ile kabul edilen fon kullanım raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817271
BIST
18:05122.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 184,60
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
18:055,9838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0045
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9898
En Düşük
5,9729
18:056,5825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0224
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5774
18:05299,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,54
|Açılış
|: 299,56
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|GYHOL
|26,70
|14.910.381
|% 14,99
|
|KRGYO
|3,49
|19.426.743
|% 14,80
|
|DITAS
|14,20
|35.325.754
|% 14,15
|
|DGKLB
|2,49
|265.049.579
|% 11,16
|
|DOKTA
|75,30
|8.962.043
|% -14,96
|
|QNBFB
|51,45
|1.040.499
|% -10,13
|
|RYGYO
|8,40
|12.188.965
|% -9,97
|
|RYSAS
|9,00
|23.371.161
|% -7,60
|
|ORMA
|5,60
|125.349
|% -6,98
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|ISFIN
|4,51
|711.821.296
|% 1,81
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,74
|510.667.756
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,90
|216.704.674
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7479
|7,7867
|% -0,28
|
|Frank
|6,1210
|6,1579
|% -0,39
|
|Riyal
|1,5899
|1,5979
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|1,84
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,59
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|1,59
|