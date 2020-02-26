***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar17.10.2019 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde A Grubu imtiyazlı 8.820.000 TL, B Grubu imtiyazsız 117.180.000 TL toplam 126.000.000 TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, A Grubu imtiyazlı 8.820.000 TL, B Grubu imtiyazsız 117.180.000 TL toplam 126.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla , % 100 oranında artırılarak 252.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 11.02.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 25.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra A Grubu imtiyazlının tamamı satılmış, B Grubu imtiyazsızdan kalan payların toplam nominal değeri 1.142.291,166 TL olup,bu B Grubu paylar 28.02.2020 - 02.03.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında 1 TL nominal değerli pay fiyatı nominalin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.adese.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin www.yf.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Şirket'in yeni pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılmayan kısım için satın alma taahhüdünde bulunulmamıştır.Satılamayan paylar Tebliğ No.VII-128.1 madde 25.1(a) uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821697BIST