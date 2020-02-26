***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
26.02.2020 14:25
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.10.2019 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde A Grubu imtiyazlı 8.820.000 TL, B Grubu imtiyazsız 117.180.000 TL toplam 126.000.000 TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, A Grubu imtiyazlı 8.820.000 TL, B Grubu imtiyazsız 117.180.000 TL toplam 126.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla , % 100 oranında artırılarak 252.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 11.02.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 25.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra A Grubu imtiyazlının tamamı satılmış, B Grubu imtiyazsızdan kalan payların toplam nominal değeri 1.142.291,166 TL olup,bu B Grubu paylar 28.02.2020 - 02.03.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında 1 TL nominal değerli pay fiyatı nominalin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.adese.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin www.yf.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Şirket'in yeni pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılmayan kısım için satın alma taahhüdünde bulunulmamıştır.
Satılamayan paylar Tebliğ No.VII-128.1 madde 25.1(a) uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821697
BIST
15:25114.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 244,05
|Açılış
|: 114.282
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|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.769
En Düşük
113.147
15:256,1582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,1560
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|Önceki Kapanış
|: 6,1290
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6,1622
En Düşük
6,1376
15:256,7067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,6990
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|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
15:25325,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,55
|Açılış
|: 325,57
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|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.129.768
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,66
|62.091.099
|% 15,93
|
|OYAYO
|2,94
|14.902.156
|% 14,84
|
|ALGYO
|19,77
|322.717.534
|% 11,95
|
|ARENA
|12,16
|6.752.428
|% 9,95
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|FENER
|13,28
|69.280.750
|% -5,95
|
|BJKAS
|2,75
|12.387.427
|% -5,82
|
|ASELS
|28,98
|1.982.037.388
|% -0,55
|
|THYAO
|13,25
|1.698.689.955
|% -1,71
|
|ODAS
|2,20
|373.991.438
|% 0,92
|
|GARAN
|10,59
|373.100.765
|% -0,66
|
|KRDMD
|2,87
|357.959.722
|% 1,77
|
|ODAS
|2,20
|373.991.438
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,34
|195.953.916
|% 2,29
|
|THYAO
|13,25
|1.698.689.955
|% -1,71
|
|KRDMD
|2,87
|357.959.722
|% 1,77
|
|KARSN
|1,97
|221.975.672
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9323
|7,9721
|% -0,36
|
|Frank
|6,2893
|6,3272
|% 0,33
|
|Riyal
|1,6355
|1,6437
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|15,98
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.157
|2.189
|-5,00
|
|Tam
|2.147
|2.200
|3,41
|
|Yarım
|1.038
|1.064
|1,65
|
|Çeyrek
|520
|532
|0,82
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,10
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|53,30
|53,30
|-0,96
|
Seans Raporu
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15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 229, 23 artarak (% 0.17 ) 136, 485
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15:39XU100
Endeks 114, 590 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 10, 494.00 milyon TL de
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15:39MNDRS
Yüzde 4.06 oranında artışla 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 425, 349 adet işlem
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15:37ARENA
Yüzde 9.95 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 732 adet işlem