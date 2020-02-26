GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

26.02.2020 14:25
GÜNCEL HABERLER



***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

17.10.2019 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde A Grubu imtiyazlı 8.820.000 TL, B Grubu imtiyazsız 117.180.000 TL toplam 126.000.000 TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, A Grubu imtiyazlı 8.820.000 TL, B Grubu imtiyazsız 117.180.000 TL toplam 126.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla , % 100 oranında artırılarak 252.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 11.02.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 25.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra A Grubu imtiyazlının tamamı satılmış, B Grubu imtiyazsızdan kalan payların toplam nominal değeri 1.142.291,166 TL olup,bu B Grubu paylar 28.02.2020 - 02.03.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında 1 TL nominal değerli pay fiyatı nominalin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.adese.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin www.yf.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Şirket'in yeni pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılmayan kısım için satın alma taahhüdünde bulunulmamıştır. 
Satılamayan paylar Tebliğ No.VII-128.1 madde 25.1(a) uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilecektir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821697


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:25114.609
Değişim :  0,21% |  244,05
Açılış :  114.282  
Önceki Kapanış :  114.365  
En Yüksek
114.769 En Düşük
113.147
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 72,90 14.129.768 % 20,00  
BRSAN 12,66 62.091.099 % 15,93  
OYAYO 2,94 14.902.156 % 14,84  
ALGYO 19,77 322.717.534 % 11,95  
ARENA 12,16 6.752.428 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9323 7,9721 % -0,36  
Frank 6,2893 6,3272 % 0,33  
Riyal 1,6355 1,6437 % 0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.646 15,98  
Altın Gr. 326 326 2,56  
Cumhuriyet 2.157 2.189 -5,00  
Tam 2.147 2.200 3,41  
Yarım 1.038 1.064 1,65  
Çeyrek 520 532 0,82  
Gümüş.Ons 18,04 18,10 0,17  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,03  
B. Petrol 53,30 53,30 -0,96  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru