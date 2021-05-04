***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin iki bağlı ortaklığının Şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik Birleşme Sözleşmesi ve Taslak Duyuru metninin güncellenmesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ITTFHDüzeltme Nedeni GüncellemeYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviKONESTAŞ KONYA GIDA PETROL HAYVANCILIK EĞİTİMCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem GörmeyenADEN DİJİTAL HİZMETLER LOJİSTİK İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 17.640.000 17.640.000B Grubu, ADESE, TREADSE00015 234.360.000 234.360.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 252.000.000 TL 0 TL 0 TL 252.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020Ek Açıklamalar22.12.2020 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında duyurulanŞirketimizin, halihazırda oy hakkı veren paylarının %99,97'sine sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip ve Konya Ticaret Sicil Memurluğu'na 21027 sicil numarası ve 0576003317700010 Mersis numarası ile kayıtlı Konestaş Konya Gıda Petrol Hayvancılık Eğitimcilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip Konya Ticaret Sicil Memurluğu'na 20455 sicil numarası ve 0068021384700010 Mersis numarası ile kayıtlı Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç Ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi, ile tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralmasına ve devir suretiyle Şirketimiz çatısı altında birleşmesibirleşmeye taraf tüm şirketlerinyönetim kurulunca 22.12.2020 tarihinde imza edilen birleşme sözleşmesi ve taslak duyuru metni, 03.05.2021 tarihli yönetim kurulunda alınan karar ile güncellenmiştir. Birleşme sözleşmesi ve taslak duyuru metninin güncellenmiş hali ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934505BIST