***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19/04/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAsaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkul Projeleri İmalat ve SatışıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi200.000.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih02.09.2021Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı4.600.000 nominal değerli C grubu ve 41.400.000 nominal değerli D Grubu olmak üzere toplam 46.000.000 nominal değerli paylar satın alınacaktır.Beher Payın Alış Fiyatı2,0265Toplam Tutar93.220.661 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%23Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%24Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%24Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%6,77İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%43,73Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSeha İnş.Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliğiİlişkili TarafVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi3 ayrı Değerleme Kuruluşu tarafından hazırlanan değerleme raporlarıyle belirlenen değerlerin ortalaması üzerinden iskontoDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıAday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan Şirket Değerleme Raporu, Rapor Tarihi 17.06.2021, Rapor N2021/09, C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.tarafından hazırlanan Şirket Değerleme Raporu, Rapor Tarihi 16.06.2021, Rapor N2021/01,Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Şirket Değerleme Raporu, Rapor Tarihi: 10.06.2021, Rapor N2021/01Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ve Bizim Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarDeğerleme raporlarında tespit edilen değerler sırasıyla 493.812.507 TL, 520.230.460 TL ve 505.859.116 TL olup Değerlerin ortalaması 506.634.025 TL dir.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi%20 oranında hisse devir bedeli iskontosu uygulanmıştır.AçıklamalarSermayesinde, beheri 1,00-(Bir) TL değerinde 200.000 Adet C Grubu ve 1.800.000 Adet D Grubu olmak üzere, toplam 2.000.000 Adet pay karşılığı %1 oranında paya sahip olduğumuz 200.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi paylarına ilişkin olarak İttifak Holding A.Ş. bağlı ortaklığı Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesinde sahip olduğu, beheri 1,00-(Bir) TL değerinde 4.600.000 Adet C Grubu ve 41.400.000 Adet D grubu payların Şirketimiz tarafından 93.220.661 TL bedelle satın alınması işlemi tamamlanmış olup pay devri şirket pay defterine işlenmiştir. Devir bedeli olan 93.220.661 TL, Şirketimizin hakim ortağı İttifak Holding A.Ş.'den olan ilişkili taraf finansal alacak tutarından mahsup edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961555BIST