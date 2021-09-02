***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
02.09.2021 19:01
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/04/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul Projeleri İmalat ve Satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
200.000.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
02.09.2021
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
4.600.000 nominal değerli C grubu ve 41.400.000 nominal değerli D Grubu olmak üzere toplam 46.000.000 nominal değerli paylar satın alınacaktır.
Beher Payın Alış Fiyatı
2,0265
Toplam Tutar
93.220.661 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%23
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%24
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%24
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%6,77
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%43,73
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Seha İnş.Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili Taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
3 ayrı Değerleme Kuruluşu tarafından hazırlanan değerleme raporlarıyle belirlenen değerlerin ortalaması üzerinden iskonto
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan Şirket Değerleme Raporu, Rapor Tarihi 17.06.2021, Rapor N2021/09, C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.tarafından hazırlanan Şirket Değerleme Raporu, Rapor Tarihi 16.06.2021, Rapor N2021/01,Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Şirket Değerleme Raporu, Rapor Tarihi: 10.06.2021, Rapor N2021/01
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ve Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Değerleme raporlarında tespit edilen değerler sırasıyla 493.812.507 TL, 520.230.460 TL ve 505.859.116 TL olup Değerlerin ortalaması 506.634.025 TL dir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
%20 oranında hisse devir bedeli iskontosu uygulanmıştır.
Açıklamalar
Sermayesinde, beheri 1,00-(Bir) TL değerinde 200.000 Adet C Grubu ve 1.800.000 Adet D Grubu olmak üzere, toplam 2.000.000 Adet pay karşılığı %1 oranında paya sahip olduğumuz 200.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi paylarına ilişkin olarak İttifak Holding A.Ş. bağlı ortaklığı Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesinde sahip olduğu, beheri 1,00-(Bir) TL değerinde 4.600.000 Adet C Grubu ve 41.400.000 Adet D grubu payların Şirketimiz tarafından 93.220.661 TL bedelle satın alınması işlemi tamamlanmış olup pay devri şirket pay defterine işlenmiştir. Devir bedeli olan 93.220.661 TL, Şirketimizin hakim ortağı İttifak Holding A.Ş.'den olan ilişkili taraf finansal alacak tutarından mahsup edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961555
BIST