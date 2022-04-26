***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26/04/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın Ünvanıİrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuOto kiralama ve oto satışıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.000.000İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27.04.2022Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı692.000Beher Pay Fiyatı2,2275Toplam Tutar1.541.446,01Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%6,92Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,03İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,03Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı849.446,01 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiBelirlenmedi.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/Ünvanıİttifak Holding A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiAna OrtakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiÖzkaynak YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniSatışa konu finansal duran varlığın faaliyetinin sonlanmış olması nedeniyle özkaynak yöntemi kullanılmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 26.04.2022 tarihli (Bugün) toplantısındaŞirketimizin, sermayesinde sahip olduğu %6,92 (692.000 TL) pay ile iştiraki olan İrent Oto Kiralama Tic .A.Ş.'ndeki paylarının tamamının İrent Oto Kiralama Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerinin 05.10.2021 tarihinde sona erdirildiği de göz önüne alınarak, 28.02.2022 tarihli özkaynak değeri üzerinden hesaplanan 1.541.446,01 TL TL bedelle İttifak Holding A.Ş.'ne devredilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024005BIST