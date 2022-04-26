***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
26.04.2022 18:15
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/04/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Oto kiralama ve oto satışı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.04.2022
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
692.000
Beher Pay Fiyatı
2,2275
Toplam Tutar
1.541.446,01
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%6,92
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,03
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,03
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
849.446,01 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Belirlenmedi.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
İttifak Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Ana Ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Özkaynak Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Satışa konu finansal duran varlığın faaliyetinin sonlanmış olması nedeniyle özkaynak yöntemi kullanılmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 26.04.2022 tarihli (Bugün) toplantısında
Şirketimizin, sermayesinde sahip olduğu %6,92 (692.000 TL) pay ile iştiraki olan İrent Oto Kiralama Tic .A.Ş.'ndeki paylarının tamamının İrent Oto Kiralama Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerinin 05.10.2021 tarihinde sona erdirildiği de göz önüne alınarak, 28.02.2022 tarihli özkaynak değeri üzerinden hesaplanan 1.541.446,01 TL TL bedelle İttifak Holding A.Ş.'ne devredilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024005
BIST