Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

26.04.2022 18:15
***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı


***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/04/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Oto kiralama ve oto satışı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.04.2022
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
692.000
Beher Pay Fiyatı
2,2275
Toplam Tutar
1.541.446,01
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%6,92
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,03
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,03
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
849.446,01 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Belirlenmedi.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
İttifak Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Ana Ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Özkaynak Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Satışa konu finansal duran varlığın faaliyetinin sonlanmış olması nedeniyle özkaynak yöntemi kullanılmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 26.04.2022 tarihli (Bugün) toplantısında
Şirketimizin, sermayesinde sahip olduğu %6,92 (692.000 TL) pay ile iştiraki olan İrent Oto Kiralama Tic .A.Ş.'ndeki paylarının tamamının İrent Oto Kiralama Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerinin 05.10.2021 tarihinde sona erdirildiği de göz önüne alınarak, 28.02.2022 tarihli özkaynak değeri üzerinden hesaplanan 1.541.446,01 TL TL bedelle İttifak Holding A.Ş.'ne devredilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024005


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.451
Değişim :  1,37% |  33,13
Açılış :  2.423  
Önceki Kapanış :  2.418  
En Yüksek
2.454 En Düşük
2.399
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 25,96 1.516.973 % 10,00  
LIDER 23,56 426.469.342 % 9,99  
EPLAS 19,26 19.166.442 % 9,99  
ACSEL 47,42 55.129.756 % 9,97  
PKART 17,11 12.042.129 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8079 14,8102 % 0,08  
Euro 15,6303 15,6481 % -0,63  
Sterlin 18,5208 18,6137 % -0,15  
Frank 15,2257 15,3174 % -0,54  
Riyal 3,9378 3,9575 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.887 -18,83  
Altın Gr. 899 899 -7,63  
Cumhuriyet 6.003 6.094 -42,00  
Tam 5.978 6.127 -40,79  
Yarım 2.889 2.964 -19,73  
Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
Gümüş.Ons 23,27 23,30 -0,22  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 -0,10  
B. Petrol 105 105 0,41  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru