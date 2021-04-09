***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.04.2021 11:41
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı değişikliğine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul kararı tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.04.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 08.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketin 07.04.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda kabul edilen mevcut kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliği, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926016
BIST
11:501.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,04
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.411
11:508,1515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0190
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
11:509,6944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0223
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
11:50456,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,39
|Açılış
|: 456,86
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler11:50
|TUREX
|14,52
|175.474
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.711.488
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|352.797
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|124.572.275
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|17.983.749
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|8.766.809
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|SILVR
|6,31
|20.220.987
|% -5,96
|
|BJKAS
|10,96
|424.424.154
|% 7,77
|
|EREGL
|16,12
|362.456.100
|% 1,77
|
|JANTS
|853,50
|222.576.173
|% 0,41
|
|KRDMD
|7,43
|219.916.967
|% 0,00
|
|RTALB
|31,28
|182.830.347
|% 4,97
|
|ITTFH
|2,84
|175.787.077
|% 7,58
|
|DOHOL
|3,30
|152.578.782
|% -1,79
|
|EKGYO
|1,94
|79.485.972
|% 0,52
|
|TSKB
|1,40
|57.401.800
|% -0,71
|
|GSRAY
|3,91
|156.864.028
|% 5,11
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1446
|8,1515
|% 0,23
|
|Euro
|9,6820
|9,6944
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,1175
|11,1732
|% -0,21
|
|Frank
|8,7560
|8,8088
|% -0,14
|
|Riyal
|2,1631
|2,1740
|% 0,02
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-9,99
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|-0,47
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, VAKBN, SASA
-
12:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 1 kaybederek (% -0.25 ) 1, 218
-
12:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, TUREX, ORMA, ATSYH, TRILC, MTRKS
-
12:02
DARDL, TUREX, GSRAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:02
YGYO, FENER, SONME değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında