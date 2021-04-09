***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı değişikliğine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul kararı tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ITTFHYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.04.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 08.04.2021Ek AçıklamalarŞirketin 07.04.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda kabul edilen mevcut kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliği, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926016BIST