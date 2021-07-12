***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi22.06.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi12.07.2021Davanın KonusuOlağanüstü Genel Kurul Kararının iptaliKarşı Taraf(lar)Erdal SorukluDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoKonya 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/314 Esas Sayılı dosyaDavanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimizin 25.05.2021 tarihinde yapıldığı iddia edilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararın iptali istemiyle bir yatırımcı tarafından Konya 2.Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, anılan mahkeme tarafından Şirketimize gönderilen tensip tutanağından öğrenilmiştir. Şirketimiz 25.05.2021 tarihinde bir Olağanüstü Genel Kurul yapmamış olup davaya ilişkin hukuki girişimlere bugün itibariyle başlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950249BIST