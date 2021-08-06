***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
06.08.2021 17:47
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
22.06.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
12.07.2021
Davanın Konusu
25.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Karar'nın iptali
Karşı Taraf(lar)
Erdal Soruklu
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Konya 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/314 Esas Sayılı dosya
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
08.09.2021 - Saat 11:30
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Bir yatırımcı tarafından Şirketimizin 25.05.2021 tarihinde yapıldığı iddia edilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararın iptali istemiyle 22.06.2021 tarihinde Konya 2.Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan davaya ilişkin olarak, anılan mahkeme tarafından 05.08.2021 tarihinde düzenlenen ön inceleme tensip tutanağından mahkeme tarafından, davanın konusu955448
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
18:058,6266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1067
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6422
En Düşük
8,5140
18:0510,1588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0519
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
18:05489,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -5,14
|Açılış
|: 488,96
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
487,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAFKR
|9,35
|74.910.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.296.789
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|1.105.076
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.825.339
|% 9,96
|
|VBTYZ
|18,81
|272.972.076
|% -10,00
|
|KRONT
|49,64
|114.583.129
|% -9,99
|
|EDATA
|16,15
|202.049.684
|% -9,98
|
|EDIP
|4,43
|14.493.183
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.857.045
|% -9,75
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|THYAO
|12,83
|835.797.024
|% 0,55
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|EREGL
|20,80
|720.231.220
|% 2,06
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,47
|406.363.473
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|242.433.593
|% 0,55
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|IZMDC
|2,91
|334.270.604
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6219
|8,6266
|% 1,25
|
|Euro
|10,1441
|10,1588
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,9294
|11,9892
|% 0,83
|
|Frank
|9,3957
|9,4523
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2936
|2,3051
|% 1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-42,78
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|-0,15
|
|B. Petrol
|70,86
|70,86
|-0,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ESCAR
Yüzde 5.56 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 609, 174 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.39 ) 1, 269
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, PENTA, SAFKR, SNKRN, GENIL, IDGYO, DAGI
-
17:57
UZERB, DAGI, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
DERIM, SANFM, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında