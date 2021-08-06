***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi22.06.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi12.07.2021Davanın Konusu25.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Karar'nın iptaliKarşı Taraf(lar)Erdal SorukluDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoKonya 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/314 Esas Sayılı dosyaDavanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma Tarihi08.09.2021 - Saat 11:30Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarBir yatırımcı tarafından Şirketimizin 25.05.2021 tarihinde yapıldığı iddia edilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararın iptali istemiyle 22.06.2021 tarihinde Konya 2.Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan davaya ilişkin olarak, anılan mahkeme tarafından 05.08.2021 tarihinde düzenlenen ön inceleme tensip tutanağından mahkeme tarafından, davanın konusu955448BIST