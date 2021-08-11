***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
11.08.2021 12:20
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
22.06.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
12.07.2021
Davanın Konusu
25.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Karar'nın iptali
Karşı Taraf(lar)
Erdal Soruklu
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Konya 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/314 Esas Sayılı dosya
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
08.09.2021 - Saat 11:30
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 25.05.2021 tarihinde alınan kararın iptali istemiyle bir yatırımcı tarafından açılan davada davacı taraf mahkemeye sunmuş olduğu 10.08.2021 tarihli dilekçe ile davadan feragat etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957234
BIST
12:331.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
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|Açılış
|: 1.439
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|: 477,56
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481,77
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:33
|MARKA
|5,06
|3.016.306
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.526.357
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.744.959
|% 9,79
|
|VKING
|6,22
|8.460.695
|% 8,74
|
|SILVR
|5,88
|19.444.629
|% 8,29
|
|IDGYO
|3,63
|305.700
|% -9,93
|
|GARFA
|8,08
|1.925.641
|% -8,18
|
|KTSKR
|39,78
|49.747.983
|% -7,19
|
|NETAS
|18,80
|32.619.187
|% -7,11
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,14
|933.220.499
|% 1,62
|
|GARAN
|9,17
|687.328.752
|% 0,66
|
|SISE
|8,41
|534.765.300
|% 0,24
|
|EREGL
|19,82
|523.255.156
|% 0,56
|
|GENIL
|16,45
|504.543.856
|% 4,58
|
|KRDMD
|8,14
|933.220.499
|% 1,62
|
|GARAN
|9,17
|687.328.752
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,47
|173.610.410
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,85
|121.762.403
|% 0,00
|
|SISE
|8,41
|534.765.300
|% 0,24
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6362
|8,6392
|% 0,47
|
|Euro
|10,1243
|10,1297
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,8956
|11,9552
|% 0,38
|
|Frank
|9,3117
|9,3678
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2961
|2,3076
|% 0,55
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,88
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|27,00
|
|Tam
|3.181
|3.262
|26,70
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|12,92
|
|Çeyrek
|771
|789
|6,46
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|-0,10
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