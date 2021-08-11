***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi22.06.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi12.07.2021Davanın Konusu25.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Karar'nın iptaliKarşı Taraf(lar)Erdal SorukluDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoKonya 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/314 Esas Sayılı dosyaDavanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma Tarihi08.09.2021 - Saat 11:30Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 25.05.2021 tarihinde alınan kararın iptali istemiyle bir yatırımcı tarafından açılan davada davacı taraf mahkemeye sunmuş olduğu 10.08.2021 tarihli dilekçe ile davadan feragat etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957234BIST