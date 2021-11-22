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***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.11.2021 18:14
***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin sahip olduğu ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş. tarafından üzerinde Vefa (Geri Alım Hakkı) sözleşmesi tesis edilmiş bulunan 7 renk projesinin kat/arsa payı devri karşılığı yapımına ilişkin olarak Konya Okkalar İnşaat A.Ş. (Yüklenici) ile 22.11.2021 tarihinde (Bugün) protokol karşılıklı olarak imzalanmıştır. İmzalanan protokole göre
1- Proje bundan böyle "Arma 7 Renk" olarak adlandırılacaktır.
2- Yüklenici, projeyi her türlü giderler kendisine ait olmak üzere "Anahtar Teslimi" şeklinde inşa ederek tamamlayıp payımıza düşen bağımsız bölümleri Şirketimize teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
3- Şirketimzin projedeki kat/arsa payı oranı satılabilir brüt/net inşaat alanı metrekaresinin %35' i (Otuz beş) olacaktır.
4- Yüklenici, 30.03.2022 tarihinde 3.000.000 TL ve Nisan 2022 - Ağustos 2022 döneminde 2.000.000 TL tutarında 5 eşit taksit halinde olmak üzere toplam 13.000.000 TL bedeli Şirketimize ayrıca ödeyecektir.
Mevcut durumda tamamlanma oranı %80 seviyesinde olan 20 adet ticari alan ve inşaatına henüz başlanmamış durumdaki 303 adet konuttan oluşan projenin yapım süresi, arsa üzerindeki vefa kredi borcunun kapatılmasına müteakip 24 ay olarak öngörülmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979016


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KENT 172,70 1.601.980 % 10,00  
DITAS 27,72 39.665.452 % 10,00  
KONYA 947,80 161.389.565 % 9,99  
FENER 33,02 247.933.030 % 9,99  
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