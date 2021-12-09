***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Garanti Bankası, Şekerbank ve Burganbank arasında düzenlenmiş olan vefa(geri alım hakkı) sözleşmelerine ilişkin olarak ilgili bankalara 09.12.2021 tarihinde (Bugün) faiz dahil 388.007.097 TL ödeme gerçekleştirilmiş ve vefa (geri alım hakkı) sözleşmelerine konu taşınmazlarımızın ilgili bankalarca Şirketimize devri konusunda süreç başlatılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982506BIST