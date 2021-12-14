***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2021 09:36
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Aydın Yatırım Grup Sanayi Ticaret Ltd. Şti ( Yüklenici ) arasında, mülkiyeti Şirketimize ait olan Konya İli, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 24026 ada, 65 parselde yer alan 22.191 metrekare arsa üzerine, " Kat / Arsa Payı Devri Karşılığı", %50 paylaşım esasına göre, 17 adet Ticari/Sınai vasfılı bölümün yapımına ilişkin olarak, inşaat yapım ruhsatı 13.12.2021 tarihinde alınmıştır. İnşaatın tahmini tamamlanma süresi 18 ay olarak öngörülmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983021
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|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
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|Frank
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|% 2,50
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|Riyal
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|3,9472
|% 2,66
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-3,88
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|Altın Gr.
|839
|839
|19,62
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|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,58
|-0,39
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|Gümüş Gr.
|10,24
|10,26
|0,10
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|B. Petrol
|73,54
|73,54
|-0,16
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