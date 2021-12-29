***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2021 18:56
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin finansal kuruluşlara olan vefa (geri alım) hakkı kredi borçlarının tamamının nakden ödenerek kapatılması sonrasında ilgili kredilere konu taşınmazlarımızın Şirketimize devri sürecinde
1- Vakıflar Bankası tarafından Kule Site AVM 'nin 62 bağımsız bölümünün,
2- Vakıf Katılım Bankası tarafından Kule Site AVM 'nin 8 bağımsız bölümünün,
3- Şekerbank tarafından Kule Site AVM 'nin 7 bağımsız bölümünün,
4- Burganbank tarafından Kule Site AVM 'nin 8 bağımsız bölümünün,
tapularının Şirketimize devri 29.12.2021 (Bugün) tarihinde tamamlanmıştır.
Konya' nın Seydişehir ilçesinde bulunan 2 adet taşınmazın bulunduğu arsanın, 7 renk projesine ait arsanın ve Kule Site AVM' nin 7 bağımsız bölümünün tapularının ilgili bankalar tarafından Şirketimize devri işlemleri devam etmekte olup 31.12.2021 tarihine kadar tapu devirlerinin tamamlanması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986996
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|734
|47,81
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|4.982
|5.057
|335,00
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|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
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|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
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|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
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|Gümüş.Ons
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