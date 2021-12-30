***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2021,29.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin finansal kuruluşlara olan vefa (geri alım) hakkı kredi borçlarının tamamının nakden ödenerek kapatılması sonrasında ilgili kredilere konu taşınmazlarımızın Şirketimize devri sürecinde Garanti Bankası tarafından Kule Site AVM 'nin 7 bağımsız bölümünün tapularının Şirketimize devri 30.12.2021 (Bugün) tarihinde tamamlanmıştır.Konya' nın Seydişehir ilçesinde bulunan 2 adet taşınmazın bulunduğu arsanın ve 7 renk projesine ait arsanın tapularının ilgili bankalar tarafından Şirketimize devri işlemleri devam etmekte olup 31.12.2021 (Yarın) tarihinde tapu devirlerinin tamamlanması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987190BIST