***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2021 18:14
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2021,29.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin finansal kuruluşlara olan vefa (geri alım) hakkı kredi borçlarının tamamının nakden ödenerek kapatılması sonrasında ilgili kredilere konu taşınmazlarımızın Şirketimize devri sürecinde Garanti Bankası tarafından Kule Site AVM 'nin 7 bağımsız bölümünün tapularının Şirketimize devri 30.12.2021 (Bugün) tarihinde tamamlanmıştır.
Konya' nın Seydişehir ilçesinde bulunan 2 adet taşınmazın bulunduğu arsanın ve 7 renk projesine ait arsanın tapularının ilgili bankalar tarafından Şirketimize devri işlemleri devam etmekte olup 31.12.2021 (Yarın) tarihinde tapu devirlerinin tamamlanması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987190
BIST
18:051.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.916
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|Önceki Kapanış
|: 1.864
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1.924
En Düşük
1.861
18:0513,2640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0817
|Açılış
|: 13,1500
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|Önceki Kapanış
|: 12,9500
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13,3125
En Düşük
13,0892
18:0515,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
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|Açılış
|: 14,7900
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|Önceki Kapanış
|: 14,5700
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En Düşük
14,8304
18:05769,80
En Yüksek
|Değişim
|: 4,75%
|| 34,93
|Açılış
|: 767,78
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|Önceki Kapanış
|: 734,87
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776,79
En Düşük
718,38
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|PRKAB
|57,20
|130.803.973
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|5.317.784
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.994.845
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,05
|38.884.984
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.726.171
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.946.191
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.631.163
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|88.218.963
|% -9,97
|
|RALYH
|13,99
|68.798.032
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.621.186
|% -9,95
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EREGL
|28,36
|2.320.246.788
|% -3,14
|
|SASA
|54,45
|1.804.892.774
|% 2,06
|
|THYAO
|20,14
|1.627.868.616
|% -4,46
|
|SISE
|13,47
|1.343.288.214
|% -2,74
|
|YKBNK
|3,48
|836.730.382
|% 0,58
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,19
|408.048.390
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,78
|318.634.046
|% -1,42
|
|ODAS
|1,34
|149.680.195
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2624
|13,2640
|% 0,62
|
|Euro
|14,9435
|15,1058
|% 1,20
|
|Sterlin
|17,7459
|17,8349
|% 4,23
|
|Frank
|14,3620
|14,4485
|% 4,13
|
|Riyal
|3,5000
|3,5176
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,75
|
|Altın Gr.
|768
|768
|32,91
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|0,09
|
|B. Petrol
|78,63
|78,63
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -1.34 ) 1, 665
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
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17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında