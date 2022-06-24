***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarZermeram projesine ilişkin olarak, Şirketimizin %69 oranında paya sahip olduğu 1.etabı (Elmas Evler), 2.etabı (Mercan Evler) ve Şirketimizin mülkiyetinin tamamına sahip olduğu Arasta AVM'ye ait yapı ruhsatları 24.06.2022 (Bugün) tarihinde alınmış ve inşaat sahasında faaliyetlere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039206BIST