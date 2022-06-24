***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2022 18:13
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Zermeram projesine ilişkin olarak, Şirketimizin %69 oranında paya sahip olduğu 1.etabı (Elmas Evler), 2.etabı (Mercan Evler) ve Şirketimizin mülkiyetinin tamamına sahip olduğu Arasta AVM'ye ait yapı ruhsatları 24.06.2022 (Bugün) tarihinde alınmış ve inşaat sahasında faaliyetlere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039206
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0516,7284
En Yüksek
|Değişim
|: -3,60%
|| -0,6241
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
16,4914
18:0517,6702
En Yüksek
|Değişim
|: -3,32%
|| -0,6077
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
17,3982
18:05970,72
En Yüksek
|Değişim
|: -4,44%
|| -45,09
|Açılış
|: 970,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
968,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6973
|16,7284
|% -3,60
|
|Euro
|17,6043
|17,6702
|% -3,32
|
|Sterlin
|20,1934
|20,2947
|% -4,70
|
|Frank
|17,1551
|17,2584
|% -4,44
|
|Riyal
|4,3854
|4,4074
|% -4,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,16
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-37,68
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.454
|6.682
|-180,00
|
|Yarım
|3.169
|3.268
|-88,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.634
|-44,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,16
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,34
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TURGG
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17:58
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17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
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