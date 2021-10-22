***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 25.05.2021 tarih ve 11 sayılı bedelli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının revizesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ITTFHYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 252.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.008.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 17.640.000 52.920.000,000 300,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 NâmaB Grubu, ADESE, TREADSE00015 234.360.000 703.080.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ADESE, TREADSE00015 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 252.000.000 756.000.000,000 300,00000Para Birimi TRYEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 22.10.2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda1- Şirketimizin 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %300 oranında 756.000.000.-TL artırılarak 1.008.000.000.-TL ye çıkartılmasına,2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına,3- Artırılan 756.000.000-TL sermayeyi temsil edecek olan payların %7 lik kısmına isabet eden 52.920.000.-TL nominal payın A grubu nama yazılı olarak, %93 lük kısmına isabet eden 703.080.000.-TL nominal payın B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,4- Şirketimizin nakit olarak artırılacak olan 756.000.000.-TL tutarında sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının 1,0-TL den 15 gün süre ile kullandırılmasına5- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra pay kalması halinde, kalan B gurubu hamiline yazılı payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 ( iki ) işgünü süreyle satılmasına kalan A Grubu nama yazılı payların ise, satış fiyatı olarak B Grubu hamiline yazılı paylara ilişkin kullanılmayan rüçhan haklarının nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 (iki) işgünü süre ile satılması sürecinde oluşacak ağırlıklı ortalama birim fiyat olarak belirlenmesine ve belirlenen bu ağırlıklı ortalama birim fiyat üzerinden şirket merkezinde 2 (iki) gün süre ile talep toplanmasına,6- Kalan B gurubu hamiline yazılı payların Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, bu payların iptaline ve sermayenin bu şekilde tescil edilmesine7- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına8- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ,Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılmasınaOybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972064BIST