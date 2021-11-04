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***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.11.2021 16:15



***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı İşleminde Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 252.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.008.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 17.640.000 52.920.000,000 300,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 Nâma A Grubu, ADES1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRADSE00033
B Grubu, ADESE, TREADSE00015 234.360.000 703.080.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ADESE, TREADSE00015 Hamiline B Grubu, ADESE(RÜÇHAN), TRRADSE00041

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 252.000.000 756.000.000,000 300,00000

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 08.11.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.11.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 01.11.2021
Ödeme Tarihi 10.11.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 09.11.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 756.000.000-TL ( % 300 oranında ) artırılarak 1.008.000.000.-TL ' ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan ve onaylanması için 31.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2021 tarih ve 55/1592 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 300 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
--Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 08.11.2021 ila 22.11.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
--Yeni pay alma haklarının kullanımında , 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL den satışa arz edilecektir.
--Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.adese.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin www.bmd.com.tr adresli internet sitelerinde yer almaktadır.
--Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 (İki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974769


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