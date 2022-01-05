Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.01.2022 19:15
***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metni Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 252.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.008.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 17.640.000 52.920.000,000 300,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 Nâma A Grubu, ADES1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRADSE00033 0
B Grubu, ADESE, TREADSE00015 234.360.000 703.080.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ADESE, TREADSE00015 Hamiline B Grubu, ADESE(RÜÇHAN), TRRADSE00041 49.436.050,968

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 252.000.000 756.000.000,000 300,00000 49.436.050,968

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 08.11.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.11.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 01.11.2021
Ödeme Tarihi 10.11.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 09.11.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 05.01.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile 756.000.000-TL ( % 300 oranında ) artırılarak 1.008.000.000.-TL ' ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2021 tarihli izin yazısı ile onaylanan ana sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin yeni şekli, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 05.01.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989099


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.005
Değişim :  2,12% |  41,70
Açılış :  1.966  
Önceki Kapanış :  1.964  
En Yüksek
2.007 En Düşük
1.955
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEKUR 18,26 35.029.599 % 10,00  
IDGYO 2,09 3.322.428 % 10,00  
DGGYO 10,67 4.517.836 % 10,00  
BALAT 9,57 2.409.592 % 10,00  
AGYO 3,20 118.434.179 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6128 13,6353 % 1,70  
Euro 15,4257 15,4629 % 2,05  
Sterlin 18,4399 18,5323 % 1,99  
Frank 14,8232 14,9125 % 1,74  
Riyal 3,6187 3,6369 % 1,69  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 7,47  
Altın Gr. 800 800 17,54  
Cumhuriyet 5.261 5.340 91,00  
Tam 5.234 5.371 88,65  
Yarım 2.530 2.598 42,88  
Çeyrek 1.269 1.299 21,44  
Gümüş.Ons 23,09 23,11 0,04  
Gümüş Gr. 10,13 10,14 0,20  
B. Petrol 81,19 81,19 1,19  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru