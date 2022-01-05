***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.01.2022 19:15
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metni Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 252.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.008.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 17.640.000 52.920.000,000 300,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 Nâma A Grubu, ADES1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRADSE00033 0
B Grubu, ADESE, TREADSE00015 234.360.000 703.080.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ADESE, TREADSE00015 Hamiline B Grubu, ADESE(RÜÇHAN), TRRADSE00041 49.436.050,968
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 252.000.000 756.000.000,000 300,00000 49.436.050,968
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 08.11.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.11.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 01.11.2021
Ödeme Tarihi 10.11.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 09.11.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 05.01.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile 756.000.000-TL ( % 300 oranında ) artırılarak 1.008.000.000.-TL ' ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2021 tarihli izin yazısı ile onaylanan ana sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin yeni şekli, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 05.01.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989099
BIST