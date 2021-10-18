***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.05.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulunun 18.10.2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, 25.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınmış olunan Şirketimizin 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %300 oranında 756.000.000.-TL bedelliartırılarak 1.008.000.000.-TL ye çıkartılmasına ilişkin olarak, 28.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanan "BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORUNUN" iptal edilerekekte yer alan "BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİRAPORUNUN" onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971268BIST