***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
18.10.2021 18:14
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulunun 18.10.2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, 25.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınmış olunan Şirketimizin 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %300 oranında 756.000.000.-TL bedelli
artırılarak 1.008.000.000.-TL ye çıkartılmasına ilişkin olarak, 28.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanan "BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE E
DİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORUNUN" iptal edilerek
ekte yer alan "BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ
RAPORUNUN" onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971268
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.411
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|Önceki Kapanış
|: 1.410
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1.419
En Düşük
1.408
18:059,3122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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|Açılış
|: 9,3000
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|Önceki Kapanış
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18:0510,8352
En Yüksek
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|: 526,39
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531,00
En Düşük
524,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|31,90
|1.180.109
|% 10,00
|
|FRIGO
|21,34
|23.296.177
|% 10,00
|
|KSTUR
|265,10
|650.025
|% 10,00
|
|PRKAB
|17,20
|128.824.108
|% 9,97
|
|UFUK
|21,18
|403.704
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,72
|239.026.416
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,00
|139.847.723
|% -9,09
|
|LUKSK
|46,20
|18.613.170
|% -5,75
|
|BAYRK
|8,40
|36.315.327
|% -5,72
|
|RAYSG
|9,45
|1.681.791
|% -5,03
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% -1,46
|
|THYAO
|14,57
|1.037.190.142
|% -0,48
|
|TUPRS
|129,50
|1.014.633.668
|% 0,39
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 3,75
|
|SISE
|8,16
|913.010.818
|% 1,24
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,35
|508.628.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|341.912.507
|% 2,13
|
|ODAS
|1,44
|205.809.487
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3102
|9,3122
|% 0,55
|
|Euro
|10,8226
|10,8352
|% 0,82
|
|Sterlin
|12,7550
|12,8189
|% 0,48
|
|Frank
|10,0560
|10,1166
|% 0,62
|
|Riyal
|2,4764
|2,4888
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-1,54
|
|Altın Gr.
|529
|529
|2,87
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,02
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,42
|
Seans Raporu
18:05
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