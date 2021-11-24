***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 756.000.000-TL ( % 300 oranında ) artırılarak 1.008.000.000.-TL ' ye çıkarılmasına ilişkin olarak, 08.11.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 22.11.2021 tarihinde tamamlanmıştır.A Grubu imtiyazlı payların rüçhan haklarının tamamı ana ortağımız İttifak Holding A.Ş. tarafından kullanılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B Grubu payların toplam nominal değeri 49.436.050,968 TL , 01.12.2021 - 02.12.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Bizim Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP)'nun www.kap.org.tr , Şirketimizin internet sitesi www.adese.com.tr ve Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesi www.bmd.com.tr 'den ulaşılabilir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979500BIST