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***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

24.11.2021 18:17
***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu


***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

Şirketimizin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 756.000.000-TL ( % 300 oranında ) artırılarak 1.008.000.000.-TL ' ye çıkarılmasına ilişkin olarak, 08.11.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 22.11.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
A Grubu imtiyazlı payların rüçhan haklarının tamamı ana ortağımız İttifak Holding A.Ş. tarafından kullanılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B Grubu payların toplam nominal değeri 49.436.050,968 TL , 01.12.2021 - 02.12.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Bizim Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP)'nun www.kap.org.tr , Şirketimizin internet sitesi www.adese.com.tr ve Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesi www.bmd.com.tr 'den ulaşılabilir. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979500


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