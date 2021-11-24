***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
24.11.2021 18:17
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 756.000.000-TL ( % 300 oranında ) artırılarak 1.008.000.000.-TL ' ye çıkarılmasına ilişkin olarak, 08.11.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 22.11.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
A Grubu imtiyazlı payların rüçhan haklarının tamamı ana ortağımız İttifak Holding A.Ş. tarafından kullanılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B Grubu payların toplam nominal değeri 49.436.050,968 TL , 01.12.2021 - 02.12.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Bizim Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP)'nun www.kap.org.tr , Şirketimizin internet sitesi www.adese.com.tr ve Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesi www.bmd.com.tr 'den ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979500
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 27,74
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
18:0512,2476
En Yüksek
|Değişim
|: -4,37%
|| -0,5597
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
18:0513,7147
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -0,7226
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
18:05707,18
En Yüksek
|Değişim
|: -4,25%
|| -31,37
|Açılış
|: 707,18
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|65,45
|47.312.300
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,33
|2.717.681
|% 10,00
|
|UZERB
|30,80
|760.852
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,74
|2.018.562
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.431.971
|% 10,00
|
|ISATR
|234.180,00
|234.180
|% -10,00
|
|TETMT
|228,10
|17.825.565
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.422.747
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|60.080.986
|% -9,97
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|SISE
|11,99
|2.351.419.305
|% 0,33
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,13
|
|TUPRS
|159,90
|1.675.599.153
|% -5,33
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|EKGYO
|2,22
|581.145.450
|% 2,30
|
|ODAS
|1,59
|280.298.639
|% 0,00
|
|KATMR
|1,56
|158.336.723
|% 6,85
|
|CEMAS
|1,21
|60.345.165
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2196
|12,2476
|% -4,37
|
|Euro
|13,6794
|13,7147
|% -5,01
|
|Sterlin
|16,3893
|16,4715
|% -4,21
|
|Frank
|13,1143
|13,1933
|% -4,19
|
|Riyal
|3,2761
|3,2925
|% -3,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-6,85
|
|Altın Gr.
|703
|703
|-35,60
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,24
|9,25
|-0,52
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|-0,04
|