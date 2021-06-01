***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
01.06.2021 20:01
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler [ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/06/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
İmaş Makina Sanayi A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Değirmen ve zirai makine üretimi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
30.000.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.10.2021
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
3.000.000 TL
Beher Pay Fiyatı
1
Toplam Tutar
3.000.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%10
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%80,02
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%80,02
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,10142
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%5,88734
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
45.562.522 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Belirlenmedi.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Noya Çelik San.ve Tic.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Ortak (Sermayedeki Payı %6,08 , Oy Hakkı oranı %21,93)
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/06/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
15.02.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
48.562.522 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.06.2021 tarihli (Bugün) toplantısında
Tamamı ödenmiş 30.000.000- TL sermayesine, nominal 27.005.980- TL karşılığı %90,02 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.' de sahip olduğumuz, beheri 1,0-TL olan, tamamı nama yazılı 3.000.000 adet payın Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 15.02.2021 tarihli değerleme raporunda belirlenen 485.625.218-TL toplam piyasa değeri üzerinden hesaplanan 48.562.522-TL bedel karşılığı Noya Çelik San.ve Tic.A.Ş.' ye satılmasına karar verilmiş olup satış bedelinin 23.000.000-TL 'lik kısmı nakden ve peşin olarak tahsil edilmiştir. Satış bedelinin kalan 25.562.522-TL 'lik kısmı, ilk taksit ödemesi 30.06.2021 tarihinde olmak üzere, aylık 5.112.505-TL eşit taksitler halinde, 5 taksitte tahsil edilecektir. Her bir taksit tutarı, sözleşme tarihinden (01.06.2021) itibaren işlemek üzere Şirketimizin banka mevduatlarına uygulanan en yüksek faiz oranı olan aylık %19 oranında faiz eklenerek tahsil edilecektir. Sözleşmeye göre hisse devri son taksit tarihi olan 29.10.2021 tarihinde hisse devir bedelinin tamamının Şirketimize ödenmesi sonrası gerçekleştirilecektir.
Hisse devri gerçekleştikten sonra Şirketimizin İmaş Makina San.A.Ş. sermayesindeki ortaklık payı %80,02, Noya Çelik San.ve Tic.A.Ş.'nin ortaklık payı %10 olacaktır. Bağlı ortaklığımız Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin İmaş Makina San.A.Ş. sermayesindeki %9,98 olan ortaklık payı değişmeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939469
BIST