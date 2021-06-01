***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01/06/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın Ünvanıİmaş Makina Sanayi A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuDeğirmen ve zirai makine üretimiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi30.000.000İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.10.2021Satış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı3.000.000 TLBeher Pay FiyatıToplam Tutar3.000.000 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%10Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%80,02Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%80,02Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,10142İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%5,88734Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı45.562.522 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiBelirlenmedi.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıNoya Çelik San.ve Tic.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiOrtak (Sermayedeki Payı %6,08 , Oy Hakkı oranı %21,93)Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/06/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme raporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası15.02.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıBizim Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar48.562.522 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01.06.2021 tarihli (Bugün) toplantısındaTamamı ödenmiş 30.000.000- TL sermayesine, nominal 27.005.980- TL karşılığı %90,02 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.' de sahip olduğumuz, beheri 1,0-TL olan, tamamı nama yazılı 3.000.000 adet payın Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 15.02.2021 tarihli değerleme raporunda belirlenen 485.625.218-TL toplam piyasa değeri üzerinden hesaplanan 48.562.522-TL bedel karşılığı Noya Çelik San.ve Tic.A.Ş.' ye satılmasına karar verilmiş olup satış bedelinin 23.000.000-TL 'lik kısmı nakden ve peşin olarak tahsil edilmiştir. Satış bedelinin kalan 25.562.522-TL 'lik kısmı, ilk taksit ödemesi 30.06.2021 tarihinde olmak üzere, aylık 5.112.505-TL eşit taksitler halinde, 5 taksitte tahsil edilecektir. Her bir taksit tutarı, sözleşme tarihinden (01.06.2021) itibaren işlemek üzere Şirketimizin banka mevduatlarına uygulanan en yüksek faiz oranı olan aylık %19 oranında faiz eklenerek tahsil edilecektir. Sözleşmeye göre hisse devri son taksit tarihi olan 29.10.2021 tarihinde hisse devir bedelinin tamamının Şirketimize ödenmesi sonrası gerçekleştirilecektir.Hisse devri gerçekleştikten sonra Şirketimizin İmaş Makina San.A.Ş. sermayesindeki ortaklık payı %80,02, Noya Çelik San.ve Tic.A.Ş.'nin ortaklık payı %10 olacaktır. Bağlı ortaklığımız Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin İmaş Makina San.A.Ş. sermayesindeki %9,98 olan ortaklık payı değişmeyecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939469BIST