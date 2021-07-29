***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/07/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın Ünvanıİmaş Makina Sanayi A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuDeğirmen ve zirai makine üretimiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi30.000.000İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı2.200.000Beher Pay FiyatıToplam Tutar2.200.000Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%7,33Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%72,69Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%72,69Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,07437İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%4,31738Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı33.412.516 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiBelirlenmedi.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıAdese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiBağlı OrtaklıkVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/07/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme raporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası15.02.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıBizim Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar35.612.516İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 29.07.2021 tarihli (Bugün) toplantısındaTamamı ödenmiş 30.000.000- TL sermayesine, nominal 24.005.980- TL karşılığı %80,02 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz, beheri 1,0-TL olan, tamamı nama yazılı 2.200.000 adet payın Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 15.02.2021 tarihli değerleme raporunda belirlenen 485.625.218-TL toplam piyasa değeri üzerinden hesaplanan 35.612.516-TL bedel karşılığı bağlı ortaklığımız Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.' ye satılmasına karar verilmiş olup satış bedeli Adese'ye olan cari hesap borcumuzdan mahsup edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952730BIST