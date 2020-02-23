***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2020 16:45
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz,Grupiçi şirketimiz Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş.'nin aktifinde yer alan Konya Merkez'de bulunan Kulesite AVM'nin tüm bağımsız bölümlerinin satışı ile ilgili Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.ile devam etmekte olan görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821072
BIST
18:05116.829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.187,35
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
18:056,0958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
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6,1263
En Düşük
6,0851
18:056,6177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
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|Açılış
|: 6,6170
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|Önceki Kapanış
|: 6,5950
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En Düşük
6,5655
18:05322,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 4,70
|Açılış
|: 322,44
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
324,27
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.785.349
|% 19,97
|
|RYSAS
|9,56
|6.857.102
|% 19,95
|
|RYGYO
|9,77
|106.268.119
|% 18,00
|
|ESCOM
|3,12
|9.558.814
|% 14,71
|
|GYHOL
|26,90
|836.693
|% 14,08
|
|MIPAZ
|3,02
|171.490.757
|% -15,17
|
|HATEK
|8,45
|14.636.498
|% -8,85
|
|QNBFL
|142,60
|4.902.785
|% -6,06
|
|QNBFB
|42,90
|570.863
|% -5,71
|
|SUMAS
|9,00
|242.601
|% -5,26
|
|THYAO
|14,52
|1.886.574.293
|% 1,04
|
|ASELS
|28,84
|1.387.245.554
|% 1,69
|
|KOZAA
|12,54
|778.297.074
|% 11,57
|
|IPEKE
|9,75
|720.112.675
|% 5,86
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|EKGYO
|1,54
|374.732.463
|% 0,65
|
|ODAS
|2,12
|446.415.219
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|ALBRK
|1,54
|244.262.982
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|188.969.250
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8701
|7,9096
|% 0,44
|
|Frank
|6,2015
|6,2389
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6188
|1,6269
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|23,99
|
|Altın Gr.
|322
|322
|4,72
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,40
|58,40
|-0,91
|