***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz,Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile 18.02.2019 tarihinde yapılan 167.037.500 TL tutarındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi protokol süresinin, 20.02.2020 tarihinde bitmesi sebebiyle, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile şirketimiz arasındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi süresi 31.07.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824024BIST