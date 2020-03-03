***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2020 19:14
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ADESE]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz,Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile 18.02.2019 tarihinde yapılan 167.037.500 TL tutarındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi protokol süresinin, 20.02.2020 tarihinde bitmesi sebebiyle, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile şirketimiz arasındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi süresi 31.07.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824024
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.897,40
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,0852
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,0750
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,0314
18:056,7876
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0725
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,7498
18:05322,51
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 8,51
|Açılış
|: 322,51
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
322,69
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|204.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|10.017.769
|% -5,95
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,84
|13.132.562
|% -4,88
|
|ALARK
|5,61
|100.778.987
|% -4,10
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 7,93
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 3,56
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 6,48
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 6,74
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 7,81
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 7,11
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7766
|7,8156
|% -0,81
|
|Frank
|6,3325
|6,3707
|% -0,87
|
|Riyal
|1,6171
|1,6252
|% -1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|59,96
|
|Altın Gr.
|321
|321
|7,39
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,26
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,07
|
|B. Petrol
|52,43
|52,43
|0,53
|
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