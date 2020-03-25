***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile yapılan ve 03.03.2020 tarihli Özel durum açıklaması ile, 31.07.2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirilen, 167.037.500- TL tutarındaki vefa ( geri alım ) hakkı sözleşmesinin faiz oranı yıllık % 11,5 olarak güncellenmiştir.Buna ilaveten, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. dan kullanılan toplam 128.556.248,05- TL tutarındaki işletme kredilerinin faiz oranı da yıllık % 11,5 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi, 30.06.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 48 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832225BIST