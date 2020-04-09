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***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.04.2020 20:31
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***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İttifak Holding ve bağlı şirketleri olarak Covid-19 virüs salgını nedeni ile çalışanlarımızın ve ailelerinin, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve tüm toplumun sağlığının korunması noktasında üzerimize düşen sorumluluk gereğince işyerlerimizde ve tedarik, üretim, satış ve sevkiyat süreçlerimizin tamamında Sağlık Bakanlığımızın duyurduğu, virüsün yayılmaması yönündeki tavsiyelerini eksiksiz olarak uygulamaktayız.
Salgının getirdiği olumsuz ekonomik koşulların müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza olumsuz yansımalarını önlemek maksadı ile azami gayret ve özveri ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
Bu kapsamda, perakende ve gıda sektöründe faaliyet gösteren grup şirketlerimiz başta olmak üzere, tedarik zincirimizdeki maliyet artışlarının müşterilerimize yansıtılmaması gayretindeyiz.
Salgının başlangıcından itibaren, hiçbir çalışanımızı işten çıkarmıyor ücretsiz izine de göndermiyoruz.
Salgının getirdiği piyasa koşullarından dolayı, gerekli şartları sağladığı için kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan şirketlerimizde, çalışanlarımızın kısa çalışma uygulamasından kaynaklanan gelir kayıpları şirketlerimizce telafi edilecektir. Aynı şekilde sağlık raporları gereği istirahatli olan çalışanlarımızın gelir kaybına uğramamaları da şirketlerimizce sağlanacaktır.
Uzaktan çalışma uygulamamızda, kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlarımız ile okul çağında çocuğu olan çalışanlarımız önceliklendirilmiştir.
Sürecin meydana getirdiği zorlu ekonomik şartların faaliyetlerimiz üzerindeki olumsuz etkilerini telafi etmek için, ülkemizin ekonomi yönetimi tarafından  açıklanan destek ve kredi paketlerine  de ayrıca başvurmuş bulunmaktayız.
Ülkece içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci el birliği ile aşacağımıza ve ülkemizin geleceğine olan güvenimizi bu vesile ile vurgulamak isteriz.
Değerli yatırımcılarımız ve kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837049


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