***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkbank T.A.Ş.ile yapılan 12.957.953,73 TL tutarındaki kredi sözleşmesinin yıllık % 30,90 olan faiz oranı, % 11,5 olarak güncellenmiş ve 30.07.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 50 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837051BIST