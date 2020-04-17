***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2020 18:12
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'den kullanılan toplam 28.025.308 TL tutarındaki murabaha kredisinin aylık %1,65 olan kar payı oranı, aylık % 0.95 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi 30.06.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 46 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'den kullanılan toplam 1.452.497 Euro tutarındaki finansal kiralama işleminin aylık %0,53 olan kar payı oranı, aylık % 0,36 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi 30.06.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 48 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839080
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
18:056,9417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
18:057,5521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
18:05376,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -7,53
|Açılış
|: 376,24
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6572
|8,7006
|% 0,37
|
|Frank
|7,1487
|7,1918
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8411
|1,8504
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-30,11
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-7,65
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.474
|-49,30
|
|Tam
|2.486
|2.550
|-47,00
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-24,70
|
|Çeyrek
|606
|620
|-12,30
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,62
|28,62
|0,80
|