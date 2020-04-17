***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'den kullanılan toplam 28.025.308 TL tutarındaki murabaha kredisinin aylık %1,65 olan kar payı oranı, aylık % 0.95 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi 30.06.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 46 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'den kullanılan toplam 1.452.497 Euro tutarındaki finansal kiralama işleminin aylık %0,53 olan kar payı oranı, aylık % 0,36 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi 30.06.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 48 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839080BIST