***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2020 18:19
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile yapılan ve 24.05.2019 tarihli Özel durum açıklaması ile bildirilen 13.706.000 TL tutarındaki vefa ( geri alım ) hakkı sözleşmesinin yıllık % 20 olan faiz oranı, % 11 olarak güncellenerek 30.07.2020 tarihine uzatılmıştır.
Buna ilaveten, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. den kullanılan toplam 20.934.348 TL tutarındaki işletme kredilerinin yıllık % 26 faiz oranı, % 13 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi, 04.08.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 48 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. den kullanılan toplam 11.133.402 TL tutarındaki KGF-İşletme kredilerinin yıllık % 27 faiz oranı, % 13 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi, 04.08.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 48 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843426
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -172,65
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
18:057,1398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0594
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
18:057,7460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
18:05391,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,99
|Açılış
|: 391,29
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|138.250.045
|% 10,05
|
|PAGYO
|5,39
|16.893.351
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|12.809.061
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|226.810
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.976.166
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,76
|30.460.395
|% -9,19
|
|COSMO
|3,10
|439.988
|% -8,55
|
|IZMDC
|9,80
|26.309.179
|% -7,98
|
|RAYSG
|7,39
|58.042.107
|% -5,62
|
|FRIGO
|13,30
|414.485
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 4,57
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,38
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 5,96
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,95
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% -2,51
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7637
|8,8077
|% -1,08
|
|Frank
|7,2716
|7,3154
|% -1,16
|
|Riyal
|1,8897
|1,8992
|% -1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|23,62
|
|Altın Gr.
|390
|391
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.555
|5,50
|
|Tam
|2.572
|2.621
|5,60
|
|Yarım
|1.255
|1.281
|2,70
|
|Çeyrek
|626
|641
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,25
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|30,55
|30,55
|0,83
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58MAALT
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 72.10 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 658 adet işlem
-
17:57IZMDC
Yüzde -7.42 oranında düşüşle 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 490, 477 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 98, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 11, 269.00 milyon TL de
-
17:56GSDHO
Yüzde 4.43 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 923, 289 adet işlem
-
17:55BIZIM
Yüzde 9.93 oranında artışla 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 223, 057 adet işlem