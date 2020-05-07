***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Garanti Bankası A.Ş. ile yapılan ve 24.05.2019 tarihli Özel durum açıklaması ile bildirilen 13.706.000 TL tutarındaki vefa ( geri alım ) hakkı sözleşmesinin yıllık % 20 olan faiz oranı, % 11 olarak güncellenerek 30.07.2020 tarihine uzatılmıştır.Buna ilaveten, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. den kullanılan toplam 20.934.348 TL tutarındaki işletme kredilerinin yıllık % 26 faiz oranı, % 13 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi, 04.08.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 48 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. den kullanılan toplam 11.133.402 TL tutarındaki KGF-İşletme kredilerinin yıllık % 27 faiz oranı, % 13 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi, 04.08.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 48 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843426BIST