***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2020 18:11
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'den kullanılan toplam 2.192.451 Euro tutarındaki murabaha kredisinin ödeme vadesi 25.08.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 35 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'den kullanılan toplam 1.529.244 TL tutarındaki murabaha kredisinin aylık %2,09 olan kar payı oranı, aylık % 1.10 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi 25.08.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 35 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.
Şekerbank T.A.Ş..ile yapılan 23.05.2019 tarihli Özel durum açıklaması ile bildirilen 8.460.000 TL tutarındaki vefa ( geri alım ) hakkı sözleşmesinin yıllık % 20,50 olan faiz oranı, % 15 olarak güncellenerek 30.04.2021 tarihine uzatılmıştır.
Şekerbank T.A.Ş.'den kullanılan toplam 22.935.923 TL tutarındaki işletme kredisi sözleşmesinin yıllık % 26,28 olan faiz oranı, % 15 olarak güncellenmiş ve 04.01.2021 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 41 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845490
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
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|Önceki Kapanış
|: 99.768
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102.225
En Düşük
100.897
18:056,8865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0148
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0606
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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En Düşük
7,3942
18:05383,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -3,94
|Açılış
|: 383,02
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|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3671
|8,4090
|% 0,44
|
|Frank
|7,0490
|7,0914
|% -0,36
|
|Riyal
|1,8265
|1,8357
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-11,81
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,99
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.507
|-11,90
|
|Tam
|2.534
|2.572
|-12,20
|
|Yarım
|1.236
|1.257
|-6,30
|
|Çeyrek
|618
|629
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,14
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,08
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|B. Petrol
|34,95
|34,95
|2,45
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