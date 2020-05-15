***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'den kullanılan toplam 2.192.451 Euro tutarındaki murabaha kredisinin ödeme vadesi 25.08.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 35 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'den kullanılan toplam 1.529.244 TL tutarındaki murabaha kredisinin aylık %2,09 olan kar payı oranı, aylık % 1.10 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi 25.08.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 35 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.Şekerbank T.A.Ş..ile yapılan 23.05.2019 tarihli Özel durum açıklaması ile bildirilen 8.460.000 TL tutarındaki vefa ( geri alım ) hakkı sözleşmesinin yıllık % 20,50 olan faiz oranı, % 15 olarak güncellenerek 30.04.2021 tarihine uzatılmıştır.Şekerbank T.A.Ş.'den kullanılan toplam 22.935.923 TL tutarındaki işletme kredisi sözleşmesinin yıllık % 26,28 olan faiz oranı, % 15 olarak güncellenmiş ve 04.01.2021 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 41 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845490BIST