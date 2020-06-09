***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOdeabank A.Ş. ile yapılan 3.090.878 TL tutarındaki kredinin yıllık % 18 faiz oranı, % 12 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi 24.08.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere 28 ay vadeli,aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850220BIST