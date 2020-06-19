***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O. dan kullanılan toplam 47.244.206 TL tutarındaki KGF-İşletme kredilerinin yıllık % 16,80 faiz oranı, % 11,40 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi, 18.06.2021 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 48 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852124BIST